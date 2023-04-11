محمد فوزى يشارك فى تدريبات الإسماعيلى ويعلن جاهزيته لمواجهة إنبى

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القاهرة - سامية سيد - شارك محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى، فى تدريبات الدراويش بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى.

وأنهى محمد فوزى برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع في غضروف الركبة، وهى الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للدراويش.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على البحث عن حلول لإنهاء ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى والتي تسببت في خسارة الدراويش لنقطتين في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويرى الجمل أن لاعبى فريقه أهدروا فرصا سهلة للفوز بالمباراة بسهولة، لولا الرعونة أمام المرمى من بعض المهاجمين، لذا سيلجأ لتكثيف الجرعات التدريبية لهم خلال الأيام المقبلة.

ويدرس حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، مباريات إنبى بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى اثم يلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.