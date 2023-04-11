شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت يحصد المركز الثالث فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق أون تايم سبورت المركز الثالث فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، عقب الفوز على سينرجى بركلات الترجيح 2/0، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 3/3.

وحرص الإعلامى أحمد شوبير وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر، وأحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق، على التواجد مبكرا لحضور نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، بينما جاء الحضور كالتالى طارق السعيد وهشام حنفى وياسر عبد الرؤوف.

ومن المقرر أن يلاقى فريق القاهرة الإخبارية نظيره الحياة فى المباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، فى نسختها الأولى بعد قليل.