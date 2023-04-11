شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يظهر العين الحمراء للاعبى سموحة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، العين الحمراء للاعبى سموحة وحذرهم من التراخى والتهاون فى المباريات قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وهدد أحمد سامى بإحالة العديد من اللاعبين لدكة البدلاء بعدما ظهر التهاون من بعض اللاعبين أمام الداخلية، والتى كان الفريق متقدما بفارق 3 أهداف وكاد أن يخرج متعادلا فى المباراة.

وصرف فرج عامر رئيس نادي سموحة، مكافأة الفوز على الداخلية للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطلب فرج عامر من اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز على الاتحاد الاقتراب من المربع الذهبى، حيث أكد لهم أن الفارق أصبح بسيطا وأن مباراة الإتحاد تعد بست نقاط خاصة أن زعيم الثغر متقدم على سموحة في النقاط.

ويعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم إلى التدريبات لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.