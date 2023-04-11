إنبى يسافر إلى الإسماعيلية غداً استعداداً لمواجهة الدروايش بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق إنبى تدريبات غداً الأربعاء،وبعدها يسافر إلى الإسماعيلىة ، استعداداً لمواجهة الدراويش في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.

وتقدم أحمد كالوشا لإنبي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يعيد رفيق كابو التقدم لإنبي في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.