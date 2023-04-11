شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز، والسودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا، وتأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي، وكارلوس أوسوريو يتسلم تقرير مفصل عن لاعبى الزمالك.

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات بسبب الطرد فى نهائى الكأس أمام بيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ايقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود