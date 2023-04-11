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شوبير و أحمد الكاس و عبد الظاهر السقا أول الحاضرين للمباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد -  

 

حرص الاعلامى أحمد شوبير وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر وأحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق ، على التواجد مبكرا لحضور نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم. 

 

كما حضر ، كل من طارق السعيد نجم الزمالك السابق و هشام حنفى نجم الاهلي السابق و ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق. 

 

ومن المقرر ان يلاقى فريق القاهرة الإخبارية نظيره الحياة فى المباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم فى نسختها الأولى بعد قليل . 

 

بينما يتواجه فريق أون تايم سبورت مع سينرجى على تحديد المركز الثالث و الرابع . 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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