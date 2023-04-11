شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير و أحمد الكاس و عبد الظاهر السقا أول الحاضرين للمباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الاعلامى أحمد شوبير وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر وأحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق ، على التواجد مبكرا لحضور نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم.

كما حضر ، كل من طارق السعيد نجم الزمالك السابق و هشام حنفى نجم الاهلي السابق و ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق.

ومن المقرر ان يلاقى فريق القاهرة الإخبارية نظيره الحياة فى المباراة النهائية بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم فى نسختها الأولى بعد قليل .

بينما يتواجه فريق أون تايم سبورت مع سينرجى على تحديد المركز الثالث و الرابع .