الأهلي يعلن الموعد الأخير لتلقي تصميمات بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، ان غدًا الأربعاء هو آخر موعد لتلقي المقترحات المتعلقة بتصميم شعار بطولات إفريقيا لكرة اليد السوبر وإفريقيا للأندية رجال وسيدات، التي من المقرر لها تقام بالأهلي شهر مايو المقبل .

اقرأ أيضا عن عقوبات الكأس من هنا..

وأشار الأهلى في وقت سابق عن بدء مسابقة خاصة للأعضاء والجماهير للتقدم باقتراحات تتعلق بتصميم شعار للبطولة، الذي يتزامن مع احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عامًا على إنشائه.

وحدد النادي إيميل ([email protected]) لتلقي الاقتراحات الخاصة

بالتصميم.

كأس مصر...

وعلى صعيد كره القدم حقق الفريق الاول لكره القدم بالاهلي فوزا على نظيره وبيراميدز بثنائية هدف خلال اللقاء التي اقيم بينهما على ستاد القاهره الدولي ليضمن الأحمر مشاركته في مواجهه السوبر المصري المقبله امام غريمه والتقليد الزمالك مايو المقبل بالإمارات.

طالع أحدث الاخبار الرياضية بالوفد من هنا