ريمونتادا الخليج تضرب الشباب في الشوط الأول بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة الشباب والخليج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

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شوط أول مثير بين الشباب والخليج في دوري روشن

افتتح التسجيل اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 3 بعد ضربة البداية للضيوف، وضاعف اللاعب أرون سالم بوبيندزا النتيجة لشيخ الأندية السعودية في الدقيقة 6 من النصف الاول للمباراة.

تمكن النجم فابيو مارتينيز لاعب الشباب السابق ونجم الخليج الحالي من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، قبل ان يسجل اللاعب سوكول سيكاليشي هدف التعادل في الدقيقة 38

من الشوط.

وشهد الشوط الاول من المباراة سيطرة على اللعب من جانب شيخ الأندية السعودية، بالرغم من الفاعليه الهجومية للاعبي الخليج الذين كانوا قريبين من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في النصف الاول من اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الشباب إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب أندية دوري روشن، على الجانب الأخر يرتفع رصيد فريق الخليج إلي 18 نقطة ويرتقي للمركز الرابع عشر مؤقتًا حتى نهاية اللقاء.

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