ايبوكا يقود أهلي طرابلس في مواجهة طلائع الجيش بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق اهلي طرابلس الليبي بقيادة المدير الفني التونسي طارق الجاروي عن تشكيلته الاساسية التي تواجه طلائع الجيش في اياب الدور التمهيدي لبطولة العربية للأندية.

إقرأ أيضاً.. الليلة.. طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام أهلي طرابلس بالبطولة العربية

وكان طلائع الجيش قد خسر في مباراة الذهاب بالقاهرة امام أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف، ليصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفين في

تشكيل أهلي طرابلس أمام طلائع الجيش

المباراة التي يستضيفها ملعب شهداء بنينا بعد قليل.

محمد نشنوش، علي معتوق، أحمد التربي، عبدالله الشريف، منصور رزق، محمد المنير، هيرينلسون، أيوب عياد، نورالدين القليب، أنيس سلتو، جون إيبوكا.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا