مانشستر سيتي يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته ضد بايرن ميونخ متقدما بهدف نظيف، في المواجهة المقامة بينهما على ملعب الاتحاد، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف مانشستر سيتي بتوقيع رودري في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمني لحارس بايرن ميونخ سومر.

ربع النهائي

وصعد بايرن ميونخ لربع النهائي بعد فوزه ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مانشستر سيتي للدور ذاته بعد اكتساحه لنظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 8/1 في مجموعي مباراتي الذهاب والعودة.

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

تقابل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ست مواجهات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا واتسمت بالتعادل حيث فاز كل منها في ثلاثة لقاءات كانت جميعهم في دور المجموعات.

تشكيل مانشستر سيتي | بدأ بيب جوارديولا مدرب السيتي بالعناصر التالية، في حراسة المرمى إيدرسون ورباعي في خط الدفاع جون ستونز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي، وفي خط الوسط رودري،

كيفين دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا، وثنائي في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من أورتيجا مورينو وكارسون وكايل ووكر وفيليبس ولابورت والفاريز وجوميز ورياض محرز وبيروني وبالمر ولويس.

تشكيل بايرن ميونخ | بدأ توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري بالعناصر التالية، في حراسة المرمى سومر وأمامه في الدفاع أوباميكانو، بافارد، دي ليخت، ألفونسو ديفيز، وفي خط الوسط جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرج جنابري، وثلاثي في الهجوم: ليروي ساني، كينجسلي كومان، جمال موسيالا.

ويجلس على دكة بدلاء بايرن ميونخ كلا من: أولريش، شينك، ساديو ماني، توماس مولر، بليند، سار، كانسيلو، جرافينبيرك، تيل، مزراوي، ستانيشيتش.