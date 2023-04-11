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التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة بنفيكا وإنتر ميلان بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا وإنتر ميلان، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من لهذا الموسم 2022/2023.

 

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وحسم التعادل السلبي 0/0، شوط المباراة الأول، الذي شهد حرصاً شديداً من قبل الفريقين، حيث لعب النيراتزوري بحذر شديد خوفًا من تلقي أهداف.

بينما لم يفتح بنفيكا خطوطه خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى بسبب الهجمات المرتدة المعاكسة للإنتر.
وكان العملاق البرتغالي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
فلاشوديموس في حراسة المرمى. 

جريمالدو، موراتو، أنطونيو سيلفا، جيلبرتو، في خط الدفاع.
فلورنتينو، رافا سيلفا، تشيكوينيو، في خط الوسط.
الهجوم: أورسينس، جونزالو راموس، جواو ماريو.
ومن المقرر أن تكون مباراة العودة في التاسع عشر من الشهر الجاري بإيطاليا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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