التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة بنفيكا وإنتر ميلان بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا وإنتر ميلان، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

ريال مدريد يُظهر العين "الحمرا" لأنشيلوتي بعد الهزيمة من فياريال



وحسم التعادل السلبي 0/0، شوط المباراة الأول، الذي شهد حرصاً شديداً من قبل الفريقين، حيث لعب النيراتزوري بحذر شديد خوفًا من تلقي أهداف.

بينما لم يفتح بنفيكا خطوطه خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى بسبب الهجمات المرتدة المعاكسة للإنتر.

وكان العملاق البرتغالي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

فلاشوديموس في حراسة المرمى.

جريمالدو، موراتو، أنطونيو سيلفا، جيلبرتو، في خط الدفاع.

فلورنتينو، رافا سيلفا، تشيكوينيو، في خط الوسط.

الهجوم: أورسينس، جونزالو راموس، جواو ماريو.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة في التاسع عشر من الشهر الجاري بإيطاليا.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا