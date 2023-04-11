الكشف عن سبب سجن وسام بن يدر وتحديد مدة العقوبة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المحكمة الإسبانية اليوم الثلاثاء حكمًا بالسجن على اللاعب وسام بن يدر نجم فريق موناكو الفرنسي، والذي جاء لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية على اللاعب قدرها 133.799 الف يورو.

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تلقى مهاجم موناكو الفرنسي خبر غير سار بعد صدور حكم بالسجن من قبل القضاء الإسباني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 145.961 ألف دولار، والتي كانت بسبب التهرب الضريبي.

حكم بالسجن وغرامة على وسام بن يدر

توصل دفاع اللاعب بن يدر لاتفاق مع القاضي وسلطات الضرائب لحكم نهائي على نجم فريق

إشبيلية الإسباني السابق، والذي أخفق في دفاع الضرائب المستحقة حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الاندلسي بالتحديد في عام 2017، ووفقًا للوثائق المؤرخة في التاسع من مارس بنفس العام.

وصلت قيمة الغرامة المفروضه على اللاعب إلى 225323 ألف يورو كضرائب متأخرة بالإضافة إلى فوائد حصل عليها اللاعب من عقد الرعاية مع شركة أديداس للملابس الرياضية.

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