مانشستر سيتي يسجل هدف التقدم أمام بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - سجل مانشستر سيتي هدف التقدم على حساب بايرن ميونخ، في المواجهة المقامة بينهما على ملعب الاتحاد، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رودري لاعب مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة من تسديدة صاروخية ورائعة من خارج منطقة الجزاء.

ربع النهائي

وصعد بايرن ميونخ لربع النهائي بعد فوزه ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مانشستر سيتي للدور ذاته بعد اكتساحه لنظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 8/1 في مجموعي مباراتي الذهاب والعودة.

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

تقابل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ست مواجهات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا واتسمت بالتعادل حيث فاز كل منها في ثلاثة لقاءات كانت جميعهم في دور المجموعات.

تشكيل مانشستر سيتي | بدأ بيب جوارديولا مدرب السيتي بالعناصر التالية، في حراسة المرمى إيدرسون ورباعي في خط الدفاع جون ستونز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي، وفي خط الوسط رودري، كيفين دي بروين، جوندوجان،

برناردو سيلفا، وثنائي في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من أورتيجا مورينو وكارسون وكايل ووكر وفيليبس ولابورت والفاريز وجوميز ورياض محرز وبيروني وبالمر ولويس.

تشكيل بايرن ميونخ | بدأ توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري بالعناصر التالية، في حراسة المرمى سومر وأمامه في الدفاع أوباميكانو، بافارد، دي ليخت، ألفونسو ديفيز، وفي خط الوسط جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرج جنابري، وثلاثي في الهجوم: ليروي ساني، كينجسلي كومان، جمال موسيالا.

ويجلس على دكة بدلاء بايرن ميونخ كلا من: أولريش، شينك، ساديو ماني، توماس مولر، بليند، سار، كانسيلو، جرافينبيرك، تيل، مزراوي، ستانيشيتش.