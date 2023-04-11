إصابة ناشئ الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن شادي رضوان مهاجم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وكتب شادي رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " أنا مش عارف أقول ايه ..الحمدلله قطع في الرباط الصليبي والغضروف ، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني ووصلني

للمرحلة دي ".

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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