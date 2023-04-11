الكشف عن راتب عمر مرموش مع ناديه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير ألمانية عن راتب النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج، والمتوقع أن يحصل عليه الدولي المصري مع ناديه الجديد آينتراخت فرانكفورت بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

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أعلن نادي فولفسبورج نهاية عقد مرموش مع الفريق في 30 يونيو المقبل، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق على التجديد.

مرموش ينتقل لـ آينتراخت فرانكفورت

من المتوقع أن يوقع النجم المصري الدولي عمر مرموش على عقود انتقاله لفريق نادي آينتراخت فرانكفورت

لمدة 4 مواسم تنتهي في صيف عام 2027.

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب المصري على راتب سنوي قدره 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد مع فرانكفورت فريقه الجديد المحتمل.

يذكر أن القيمة التسويقية للنجم المصري وصلت إلى 6 ملايين يورو، بعدما ارتفعت بقيمة 2 مليون يورو.

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