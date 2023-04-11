مكان إقامة السوبر المصري القادم بين القطبين

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه مرتقبة جماهيريا يلتقي الاهلي والزمالك في دوله الامارات يوم الخامس من شهر مايو المقبل لخوض مواجهة كأس السوبر المحلي المصري بعد فوز الأهلي بالامس بلقب بطوله كأس مصر على حساب بيراميدز بثنائية لهدف.

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كان الزمالك ايضا قد حصد لقب بطوله الدوري الممتاز في موسمه الاخير 2021 2022 لتتأكد مشاركة القطبين في النسخه المقبلة من بطولة السوبر المصري

كان مجلس أبو ظبي الرياضي قد أعلن اخيرا عن إقامة مواجهه السوبر المصري في دوله الامارات بدعوة شرفيه من الجهات الرياضية هناك دون أن يتم حتى الآن تحديد مكان المباراة بالملعب او المدينه الاماراتية

التي سيتم خوض اللقاء عليها

السوبر الماضي..

يذكر ان لقاء العام الماضي من البطوله ذاتها قد أقيم في دولة الامارات ايضا وانتهى بحصد النادي الاهلي لللقب المحلي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية بثنائيه نظيفة جاءت عبر كل من رونو سافيو المحترف البرازيلي وكريم فؤاد الذي يغيب حاليا عن صفوف الاحمر بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبه القدم أخيراً.

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