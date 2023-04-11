شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينتظر الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى للتأكد من حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسى خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى مواجهة الأهلى، بنهائى كأس مصر.

وتحوم الشكوك حول إصابة السعيد بقطع فى الرباط الصليبى، رغم إن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها لاعب بيراميدز تشير إلى إن الإصابة عبارة عن جزع في الركبة.

ومن المنتظر أن تحدد أشعة الرنين المغناطيسى حجم إصابة عبد الله السعيد، وفترة العلاج التى سيحتاجها ومدة غيابه عن الملاعب فى الفترة المقبلة.

وكان الأهلي فاز ببطولة كأس مصر، بعدما هزم بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، علي استاد القاهرة الدولي، وحسم المارد الأحمر الفوز في الاشواط الإضافية من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أسوان في مسابقة الدورى، يوم 14 أبريل الجاري، وهي المباراة التي سيغيب عنها عبد الله السعيد للإصابة.