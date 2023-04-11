شكرا لقرائتكم خبر عن "رأسية" الكأس تكشف الدور الهجومى لـ حمدي فتحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهدف الذي سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي في مباراة الفريق أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر عن الدور الهجومي الذي بدأ يؤديه اللاعب حالياً بفضل تعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ويحرص كولر على توجيه تعليمات لـ حمدي فتحي بالتقدم في الكرات العرضية وإستغلال قدراته للتسديد بالرأس من أجل غزو شباك المنافس وهو ما كشفه هدف اللاعب في بيراميدز أمس في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

من ناحية أخرى ، تأهل الأهلي إلى مواجهة نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري، عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية.

وتقام مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو بمدينة أبو ظبي الإماراتية، باعتبار الزمالك بطل دوري النسخة الماضية والأهلي بطل كأس النسخة الماضية أيضا.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.