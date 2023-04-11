شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حكم VAR فى مباراتى صن داونز مع شباب بلوزداد وسيمبا التنزانى و الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو VAR في مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى مع شباب بلوزداد الجزائرى ، وسيمبا التنزانى مع الوداد المغربى في دور ربع نهاى دورى أبطال أفريقيا .

اختار كاف عاشور ليكون حكم VAR في مباراة سيمبا التنزانى مع الوداد المغربى المقرر لها 22 ابريل المقبل ضمن طاقم التحكيم الذى يقوده السنغالى عيسى سى .

وفى مباراة صن داونز وشباب بلوزداد المقرر لها 29 ابريل المقبل ضمن طاقم يقوده الحكم الموريتانى عبد العزيز أبوه .

فى ذات الوقت أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة شبيبة القبائل والترجي التونسي للحكم أمين عمر، الذى أدار نهائي كاس مصر بين الأهلى وبيراميدز و