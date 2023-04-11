شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حكم VAR فى مباراتى صن داونز مع شباب بلوزداد وسيمبا التنزانى و الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو VAR في مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى مع شباب بلوزداد الجزائرى ، وسيمبا التنزانى مع الوداد المغربى في دور ربع نهاى دورى أبطال أفريقيا .
اختار كاف عاشور ليكون حكم VAR في مباراة سيمبا التنزانى مع الوداد المغربى المقرر لها 22 ابريل المقبل ضمن طاقم التحكيم الذى يقوده السنغالى عيسى سى .
وفى مباراة صن داونز وشباب بلوزداد المقرر لها 29 ابريل المقبل ضمن طاقم يقوده الحكم الموريتانى عبد العزيز أبوه .
فى ذات الوقت أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة شبيبة القبائل والترجي التونسي للحكم أمين عمر، الذى أدار نهائي كاس مصر بين الأهلى وبيراميدز و
ويعاون كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال (حكمين مساعدين)، ومحمد عادل (حكمين مساعدين).
فى ذات السياق يدير محمد معروف مواجهة قوية لفريق الجيش الملكي مع اتحاد العاصمة الجزائري في ربع نهائي الكونفدرالية.