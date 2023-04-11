شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يدرس المصرى من بوابة الحدود قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة للنادي المصري في الدوري، وآخرها مواجهة المصري والحدود والتي فاز خلالها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل مواجهة الخميس المقبل بين المقاولون والمصري.

ورفض شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، منح لاعبيه أي راحة قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النادي المصري، حيث استأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين الماضي مباشرة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

وكان المقاولون العرب قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة بسبب حكم مباراة إنبي بالجولة الماضية، بسبب رفض الحكم احتساب ركلة جزاء طالب بها المقاولون خلال اللقاء، رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغراق وقتا طويلا في شرح الحالة.