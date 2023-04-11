إيقاف عبدالمنعم وتغريم الأهلي وبيراميدز.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات نهائي الكأس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي يشرف عليها عامر حسين العقوبات الخاصة بمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وجاءت عقوبات لجنة المسابقات بشأن المباراة على النحو التالي:

- توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي.

- توقيع غرامة مالية آخرى قدرها 20 ألف جنيه على النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن، للاحتفال عقب إحراز الفريق الهدف الأول.

- إيقاف محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة.

وكان أمين عمر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد عبدالمنعم بعد ضربه لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز بدون كرة في الشوط الإضافي الثاني.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.