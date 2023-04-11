شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوى فريق بيراميدز صفحة كأس مصر بعد الخسارة من الأهلى في المباراة النهائية وبدأ يستعد للمواجهات المقبلة وأهمها مباراة مارومو الجنوب أفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد وحكام مباراة نادي بيراميدز أمام نظيره مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلعب بيراميدز صاحب المركز الثاني مباراة الذهاب على ملعبه في الدفاع الجوي، بينما يخوض مباراة الإياب خارج الديار في جنوب إفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الأحد الموافق 23 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير اللقاء طاقم حكام بقيادة الحكم الإيفواري، إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.