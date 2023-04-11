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صالة الطلائع تستضيف قمة الأهلى والزمالك لحسم لقب مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة طلائع الجيش قمة حسم لقب دورى مرتبط كرة اليد بين الأهلى و الزمالك لهذا الموسم 2022/2023 و ذلك يوم 18 إبريل الجارى بدلا من 16 .

 

تنطلق غدا  الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثالثة  بالدورة المجمعة النهائية لحسم لقب دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 .

 

و تشهد هذه الجولة لقاءات  بين كلا من ، الأوليمبى مع سبورتنج  و  الأهلى مع طلائع الجيش وسموحة مع الزمالك  . 

 

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

 

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل الجارى  الموافق غدا  فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

 

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية..

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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