شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر القادمة فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر بنظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء غدا الأربعاء، في مباراة قوية ومثيرة في انطلاقة الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة وأن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.