شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز بفارق هدفين.. ماذا يحتاج الطلائع لتخطى عقبة أهلى طرابلس الليبى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس ضيفاً على نظيره أهلى طرابلس الليبى في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

سيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وفى حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفى حال تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الذهاب من أجل تصحيح مسار الفريق بالبطولة العربية وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.