شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. انقسام على طائرة الفراعنة للإفطار بعد غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم، طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق.

كشف طارق مصطفى أحد نجوم نادي الزمالك السابقين ومدرب منتخب مصر الأسبق، كشف عن موقف الخلاف حول توقيت الإفطار على متن الطائرة في الجو خلال شهر رمضان.

وخلال وجوده ضمن صفوف منتخب مصر وأثناء سفرهم في رحلة إلى السنغال مع فاروق جعفر، الذي كان مدير الكرة وقتها، وبعد خروجهم بالطائرة من مصر في تمام الساعة السادسة، حان وقت أذان المغرب وقتها بتوقيت القاهرة وجعفر أراد الإفطار، غير أن بعض اللاعبين رفضوا الأمر وتمسكوا بالإفطار عقب غياب الشمس.

أضاف نجم الزمالك السابق، أن هناك مجموعة من اللاعبين قرروا الإفطار مع فاروق جعفر، والبعض الآخر قرر الانتظار.

أما عن الصيام والإفطار أثناء لعب المباريات وإجبار بعض المدربين اللاعبين على الإفطار قبل لعب أي مباراة، قال مصطفى إنه لم يحدث أى شىء من هذا القبيل، ولم يجبَر أحد من المدربين الذين تعامل معهم على الإفطار فى رمضان سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

وقال إنه كان يفضل اللعب وهو صائم، لافتا إلى أن هناك نوعين من اللاعبين الأول من يريد أن يأكل كثيرًا وأنواعا بعينها من الأكل ومنها “المكرونة والفراخ”، وآخرون يفضلون أن تكون المعدة خفيفة.