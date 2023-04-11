شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بـ"دكة" الأهلى خلال مباراتى فاركو وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق خلال مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة ومن أجل إراحة الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكلاً من ، محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

وفاز الأهلي ببطولة السوبر المصري أمس بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو وسموحة يومي 14 و17 أبريل الجاري في الدوري ثم يلعب مع الرجاء المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد الاهلى محمد عبد المنعم مدافع الأهلى فريق للايقاف 3 مباريات بعد طرده فى نهائى كاس مصر امام بيرميدز الذى حسمه الاحمر 1/2 ، ولكنه يغيب عن مواجهات الكاس .

وقال كولر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

وأضاف: رامي ربيعة لعب بشكل مميز في المباريات الأخيرة وفي الوقت الذي شارك فيه أمام بيراميدز حتى تعرضه للإصابة، ولكن بعد نزول ياسر إبراهيم لم نشعر بأي فرق بعد خروج ربيعة".

وتابع: "كل اللاعبين يستحقون العلامة الكاملة في المباراة ودائما يكون تفكيرنا في كل مباراة نلعبها ولا نسبق الأحداث" واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر جمهور الأهلي في دعمنا بشكل مستمر وأستمتع بوجودهم في المدرجات".