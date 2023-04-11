شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد التدريب الختامى قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض التدريبات الجماعية غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب النادي، بدلًا من الرابعة عصرًا، وذلك قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.