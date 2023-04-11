شباب الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 مساء اليوم الثلاثاء نظيره الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بينهما ، على ملعب الأحمر بمدينة نصر لحساب منافسات الجولة ١١ من المرحلة النهائية لبطولة دوري الجمهورية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة الليلة ممتلكا ٥٥ نقطة، جمعها بعد الفوز خلال ١٧ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، وتلقى اربع خسائر.

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نتائج الأحمر بالمسابقة..

تعادل الأهلي أمام المصري ٢ - ٢، ثم فاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًا.

وتمكن من الفوز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًا.

ثم خسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١.

وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٤ - ٢.

وخلال الادوار النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وخسر أمام زد ١ - ٢، ثم فاز على الإنتاج الحربي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢.

وخسر الأهلي أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على المصري ٣ - صفر، وعلى المقاولون ٨ - ٣، وخسر أمام زد ١ - ٤، وفاز على الإنتاج الحربي ٤ - صفر.

وسجل الأهلي خلال مشواره ٥٧ هدفًا فيما تلقت شباكه ٢٣ هدفًا .

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