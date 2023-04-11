جمهور الأهلي السعودي يهاجم أمارال واللاعب يرد برسالة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد جمهور النادي الأهلي السعودي اللاعب ماركو امارال مهاجم الفريق بعد الظهور في مباراة العين، التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد الامير عبد الله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة 28 من منافسات دوري يلو السعودي بالموسم الحالي 2022-2023.

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سجل ماركو أمارال هدف النادي الاهلي الوحيد في شباك فريق العين برأسية رائعة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه الثلاثة نقاط، لكنه مازال تحت ضغط الجمهور.

أمارال يوجه رسالة لجمهور الأهلي

انتقد جمهور الأهلي اللاعب بعد الظهور بوزن زائد كان يعيقه عن الحركة بسهولة داخل الملعب، وبسبب عدم الظهور بمستوى

جيد منذ التوقيع الرسمي للراقي في يناير الماضي.

وجه ماركو أمارال رسالة لجمهور الاهلي من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "لا تسمح للناس بأن يجعلونك تستسلم عن أكثر شيء تريده بحياتك آمِن واكسب وفوق كل ذلك ، استمر بالعمل لتحقيق الأفضل".

يحتل الأهلي المركز الاول بدوري يلو مؤقتًا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الأخدود الثاني في الترتيب.

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