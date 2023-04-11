موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الزمالك مرة أخرى للانتصارات المحلية، بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري العام المصري.

إيجالو وماريجا على رأس التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر

ويواصل الزمالك في استعدادته لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة ال 25 من منافسات الدوري العام المصري.

ويختتم الجهاز الفني ولاعبي القلعة البيضاء تدريباتهم غدا لمواجهة الحرس.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يلتقي الزمالك بنظيره حرس الحدود في التاسعة والربع من مساء الخميس المقبل.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الزمالك وحرس الحدود عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.

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