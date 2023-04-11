موعد سوبر الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه عربية مرتقبة تجرى لحساب بطولة كأس السوبر المحلي المصري يلتقي الاهلي والزمالك في الخامس من شهر مايو المقبل بالعاصمه الاماراتية أبو ظبي.

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ويخوض الأهلي اللقاء بعد تحقيقه للقب بطولة كأس مصر أمس الاثنين على حساب فريق بيراميدز بعد تفوقه بثنائية لهدف في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

فيما يخوض نادي الزمالك مواجهة السوبر المقبلة باعتباره بطل النسخة الاخيرة من مسابقه الدوري الممتاز عن الموسم الرياضي 2021 2022.

وحسم الأهلي بالأمس لقبه رقم 38 في مسابقه كأس مصر فيما يلعب الزمالك المباراة بعد حسمه للقب رقم 14 في مشاركته بالدوري الممتاز المحلي.

مرات التتويج..

وسبق للنادي الأهلي أن توج ببطولة كأس السوبر المصري 12 مرة فيما جاءت عدد تتويجات الزمالك بواقع أربع بطولات.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب مباراة السوبر بالإمارات.

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