الهلال يتفوق على النصر في عدد الأهداف المسجلة قبل الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مواجهة قوية ومثيرة تجمع الهلال بالنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إيجالو وماريجا على رأس التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر

ويتفوق الزعيم في عدد الأهداف المسجلة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام العالمي، حيث سجل الهلال سجل 258 هدفًا، بينما أحرز النصر 229 هدفًا خلال المواجهات بينهما في جميع البطولات.

ويعتبر نجم الهلال سامي الجابر هو الهداف التاريخي للزعيم أمام النصر، بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف في شباك العالمي.

في المقابل، سجل ماجد عبدالله، نجم النصر السابق 21 هدفًا،

ليأتي على رأس قائمة هدافي العالمي خلال مواجهات الديربي.ويتوقع قطاع كبير من عشاق كرة القدم السعودية أن تشهد المواجهة متعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان كوكب من العناصر الفنية المميزة، حيث يقود النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بينما يأتي إيجالو، نجم مانشستر يونايتد السابق على رأس تشكيل الهلال.

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