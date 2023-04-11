كارلوس أوسوريو يكشف للوفد موعد وصوله وأسباب موافقته على تدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك، أنه سيصل إلى مصر خلال الساعات المقبلة لتولي قيادة الأبيض.

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أضاف الكولومبي كارلوس أسوريو في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه سيكون في مصر خلال الساعات المقبلة، دون تحديد توقيت محدد.

أضاف أوسوريو أنه ما زال يقوم بدراسة فريق الزمالك بشكل جيد والدوري المصري، استعدادًا لتولي مهمة قيادة الأبيض، مؤكدًا فخره بالتدريب في مصر وقيادة فريق مثل الزمالك.

تابع أن أكثر ما جذبه في فريق الزمالك ومسابقة الدوري المصري، مكانة الزمالك الذي يملك فريقًا جيدًا للغاية، مؤكدًا أن الدوري المصري تنافسي جدًّا.

كان مرتضى منصور أعلن تعيين أوسوريو مديرًا فنيًّا للزمالك بعقد يمتد حتى 16 شهرًا مقابل مليون ونصف مليون دولار، مشيدًا بإمكانيات المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك والذي استطاع الانتصار على المنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018.

يأتي تعاقد الزمالك مع خوان كارلوس أوسوريو، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتراجع نتائج الأبيض بمختلف البطولات في الموسم الحالي.

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