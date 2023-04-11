الأهلي يفرض عقوبات قاسية على "عبد القادر" واللاعب مستاء

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت أزمة لاعب الأهلي أحمد عبد القادر مع المدرب السويسري كولر مرحلة جديدة بعد استبعاد عن قائمة الفريق في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز على خلفية تعامله مع كولر بعد انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

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ولم يكن الاستبعاد سبب في زيادة الفجوة بين اللاعب والجهاز حيث تم توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعب منها حرمانه من مكافأة الفوز والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي وأبضا خصم جزء من مستحقاته المالية.

وأكدت مصادر مقربة أن اللاعب مستاء خاصة أنه توقع أن تكون عقوبات مالية تقتصر على مكافآة الفوز فقط،وقد ينعكس ذلك على أداءه في المباريات المقبلة مع الفريق الأحمر.

وأكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للأهلي قرر حرمان أحمد عبدالقادر نجم الفريق من مكافأة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال ، نظرا

لما بدر منه بعد مباراة فريقه مع الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائلا : "مصدر في الأهلي أكد حرمان أحمد عبدالقادر من مكافأة تأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال ، وخصم جزء من مستحقاته المالية على خلفية أزمة اللاعب مع كولر بعد لقاء الهلال السوداني".

وفاز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر إلى 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

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