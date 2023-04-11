الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك بحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تاريخ المواجهات ينحاز للهلال أمام النصر قبل الكلاسيكو المنتظر

ومن المقرر انطلاق المباراة في التاسعة والربع من مساء الخميس، في المواجهة التي يشهدها ستاد الكلية الحربية.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي، خوض التدريبات الجماعية في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

في سياق متصل، يختتم الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة حرس الحدود.

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمقابلة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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