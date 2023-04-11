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أنشيلوتي يتمنى مواجهة هذا الفريق في نهائي دوري أبطال أوربا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني، عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في نهائي .

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 حيث أكد أنه يتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطانبول.

ويلتقي الريال مع في دور الثمانية من المسابقة، فيما يلعب ميلان مع نابولي في ذات الدور.

وبسبب الموسم السيئ الذي يقدمه تشيلسي حاليا في الممتاز فإن مدريد سيكون المرشح الأبرز للفوز باللقاء.

بالنسبة لميلان، فالوضع مختلف حيث أن نابولي تفوق على منافسيه في هذا الموسم، ولكن ميلان سيحصل على دعم أنشيلوتي.

وأضاف :في الحقيقة، مباراة ميلان ونابولي ستكون متوازنة وغير مؤكدة للغاية.

وأكد : هل سيكون من الرائع مواجهتهم في إسطنبول؟ بالنسبة لمدريد،

نعم، أعتقد لميلان أيضا، ولكن الجميع يريد الذهاب لاسطنبول.

وأبرز أنشيلوتي مرة أخرى رغبته لمواجهة مالديني في النهائي- خاصة وأن المدينة المضيفة لا تحمل ذكريات جيدة لأنشيلوتي ومالديني، حيث خسرا في إسطنبول أمام في نهائي 2005.

وقال أنشيلوتي :باولو وإسطنبول ليست ذكرى جيدة خاصة في 2005، أنا أحب مالديني كثيرا، لقد كان قائدا لفريقي وشريكي وإذا كان بإمكاننا رؤية بعضنا البعض في عيد ميلادي يوم موعد المباراة النهائية سيكون هذا شيئا جيدا للغاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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