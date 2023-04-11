شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة و نجومها.. كل ما تريد معرفته عن رياضة التجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعد رياضة التجديف من الرياضات التي بدأت فى العصور القديمة، منذ عام 1430 قبل الميلاد، ويعد الفرعون المصرى أمنحتب الثاني من الفراعنة المصريين المشهورين فى ممارسة هذه الرياضة

وفى القرن الثالث عشر كانت المهرجانات الفينيسية وهى مدينة تقع شمال شرقى إيطاليا تحتوي على سباقات القوارب ورياضات المياه، حيث كان يطلق على هذه المهرجانات اسم ريجاتا.

يتم لعب رياضة التجديف وفقًا لمجموعة من الأسس والقواعد والمواصفات التى يجب اتباعها، والتى من شأنها تحديد كيفية لعب وممارسة هذه الرياضة بشكلها الصحيح والمناسب، حيث تحتوى هذه المواصفات على مجموعة من الأحجام التى تختص بالطول والوزن سواء للاعبين أو المعدات، وفيما يأتى ذكر لأهم هذه المواصفات:

تقام مسابقات التجديف على مسار ثابت من المياه الساكنة يبلغ طوله 2000 متر، وبما يعادل 6560 قدم. يتراوح طول الأذرع المستخدمة في السباقات وفقًا لعددها بحيث أن الثمانية يبلغ طولها 18.9 متر، والأربع يبلغ طولها 13.4 متر، والزوجين يبلغ طولهما 10.4 متر، أما الذراع الفردي فيبلغ طوله 8.2 مترًا.

يبلغ وزن المجداف حوالى 14 كيلو جرام، حيث يختلف الوزن باختلاف المواد المستخدمة فى صناعة المجداف، وحسب عدد اللاعبين الذين يمارسون الرياضة.

يبلغ وزن اللاعبات النساء في هذه الرياضة 59 كيلو جرام، كحد أعلى ولا يجوز أن يتجاوز وزن اللاعبة هذا الوزن.

يبلغ وزن اللاعبين الرجال فى هذه الرياضة 72 كيلو جرام، ما يعادل 160 رطل كحد أعلى، ولا يجوز أن يتجاوز وزن اللاعب هذا الوزن.

يجب أن يتم قياس وزن كلٍ من اللاعبين وذلك قبل بداية التجديف بمدة ساعة أو ساعتين.