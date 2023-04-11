شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى يجتمع بلاعبى الزمالك ..ويرفع الحمل البدنى استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح عبد الهادي خلال الجلسة العديد من الأفكار والجمل الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

كما طالب المدرب العام من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء حرس الحدود ومواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.

وواصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر، برنامجه التأهيلي، وخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للزمالك، على رفع الحمل البدني للاعبين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة في صالة الجيمانزيوم، قبل خوض فقرة تأهيلية وبدنية أخرى في الملعب بالكرة وبدونها. ومنح مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق، تعليمات خاصة لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي الأبيض، وحرص المدرب العام على شرح بعض الأفكار الفنية للثنائي، بجانب كيفية تنفيذ عملية الضغط على المنافس، في حال فقدان الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.