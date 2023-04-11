شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة شبيبة القبائل والترجى.. ومعروف للجيش الملكى واتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة شبيبة القبائل والترجي التونسي للحكم الدولى المصري أمين عمر، الذى أدار نهائي كاس مصر بين الأهلى وبيراميدز بالأمس.

ويعاون أمين عمر، في مهمة إدارة مباراة الترجي وشبيبة القبائل، كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال (حكمين مساعدين)، ومحمد عادل (حكمين مساعدين).

الجدير بالذكر أن أمين عمر، أدار مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (موسم 2019-2020)، والتي شهدت فوز الشبيبة على ملعبه، بهدف دون رد.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، قد أوقعت أيضًا الأهلي، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، والوداد البيضاوي المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني، بينما سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

في المقابل يدير محمد معروف مواجهة قوية لفريق الجيش الملكي، إذ سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري في ربع نهائي الكونفدرالية.

وستجرى مباريات الذهاب خارج المغرب على أن تلعب مباريات الإياب بمجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بحكم أن الفريق تصدر مجموعته في الدور السابق.

وتأهل فريق الجيش الملكي إلى دور ربع نهائي كأس “الكاف” عقب صدارته للمجموعة الثالثة، وخلفه ببيراميدز الذي تأهل بنفس رصيد النقاط، بفارق الأهداف.