شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة إيقاف محمد عبد المنعم مع الأهلى تقتصر على كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن العقوبة التي وقعت على محمد عبد المنعم مدافع الأهلى، بإيقافه ثلاثة مباريات تقتصر على مسابقة كأس مصر فقط.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللاعب محروم من المشاركة مع الأهلي في ثلاثة مباريات بكأس مصر النسخة الحالية، وهى مباريات أدوار الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى أقيم أمس باستاد القاهرة الدولى.

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتلقى محمد عبد المنعم البطاقة الحمراء قبل نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز بسبب ضرب فخر الدين بن يوسف في إحدى اللعبات، بعد استدعاء غرفة الـvar للحكم أمين عمر.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس مصر وحقق اللقب رقم 38 في تاريخه ويظل الأكثر تتويجا بهذه البطولة.