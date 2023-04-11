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اتحاد الكرة يوقع غرامات مالية على الأهلى وبيراميدز بعد نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد -  

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتي يشرف عليها  عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات علي فريقي الأهلي و بيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر والذي توج به النادي الاهلي بعد الفوز بنتيجة 2 -1  ، وجاءت العقوبات كالتالي :

 

 

-توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن ، للتهنئة عقب إحراز الفريق الهدف الأول .

 

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الإعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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