شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع غرامات مالية على الأهلى وبيراميدز بعد نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات علي فريقي الأهلي و بيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر والذي توج به النادي الاهلي بعد الفوز بنتيجة 2 -1 ، وجاءت العقوبات كالتالي :

-توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن ، للتهنئة عقب إحراز الفريق الهدف الأول .

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الإعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة .