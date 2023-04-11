شكرا لقرائتكم خبر عن السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون إسماعيل كلا من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم 22 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي للبطولة القارية.

كان فريق الرجاء المغربي قد حدد يوم السبت 29 أبريل، موعدا لإياب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وستُقام مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، المنتصر من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولًا على أن يكون الإياب في القاهرة.

والتقى المارد الأحمر مع نظيره الرجاء المغربي، في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا، حيث كان الفوز لكل فريق في مباراتين مقابل التعادل في 4 مواجهات.

وواجه الأهلي الرجاء المغربي في مباراتين خلال منافسات البطولة العربية، وفاز في المباراتين، بالإضافة إلى فوزه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في السوبر الإفريقي عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.