شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يضع برنامجا تأهيليا لرامى ربيعة بعد جزع الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى اليوم الثلاثاء برنامج تأهيل رامى ربيعة مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع خفيف في الكتف خلال مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر وهى الإصابة التي استدعت خروجه من المباراة.

اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس مصر بصافرة الحكم أمين عمر وبحضور أكثر من 10 آلاف مشجع.

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وتوج الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر باللقب ليضرب موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل في كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.