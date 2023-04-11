شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حسام حسن مع ثنائى المصرى قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق، محمد جريندو وإلياس الجلاصي، وذلك على هامش معسكر الفريق ببورسعيد، لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة المقاولون المرتقبة.

وشدد حسام حسن على ضرورة استغلال الفرص، كما تطرق مدرب المصري للحديث مع الثنائي عن تجديد تعاقدهما مع الفريق مؤكداً على تمسكه باستمرارهما مع المصري، خاصة وأن عقد جريندو ينتهي مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

ويتوجه، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى برج العرب استعداداً لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدورى، حيث يسعى الفريق البورسعيدى إلى مواصلة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى.



حسام حسن

وعقد الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التي أقيمت بمعسكر الفريق ببورسعيد، وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات أمام المقاولون من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الدوري.

وأكد حسام حسن للاعبيه أن الفرصة أصبحت بأيديهم بعد تعثر المقاولون بالهزيمة أمام إنبي في الجولة 24، والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنح المصري الفرصة لانتزاع المركز الرابع في حالة الفوز في اللقاء المقبل على المقاولون.

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حالة من الانتعاشة الكروية في الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة في الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.