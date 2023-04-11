شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تنتهى من تحديث قاعدة بيانات عناصر التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة فيتور بيريرا، من تحديث قاعدة بيانات جميع عناصر التحكيم ، والذي أجرته اللجنة طوال الأيام الماضية وسوف تقدم لجنة الحكم تقريرا عن النتائج التي تم الحصول عليها خلال الساعات المقبلة.

واستقبلت اللجنة أكثر من 2000 طلب تسجيل من الحكام، بمختلف المناطق في مصر، عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات طوال الأيام الماضية .

على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، سبب تعيين 3 حكام للفيديو خلال مباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر باللجنة إن تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز لأنها مواجهة فى غاية الأهمية ولها طبيعة خاصة، لذا من الضرورى أن تخرج بدون أى أخطاء وكذلك فى أفضل صورة، لافتا إلى أن هذه التجربة على غرار المباريات الأوروبية الكبيرة التي يتواجد بها 3 حكام في غرفة الفيديو، موضحا أنه لن يتم اعتماد 3 حكام للفيديو في مباريات الدوري المصري المقبلة .

واختارت لجنة الحكام أمين عمر حكما لمباراة نهائي كأس مصر التى أقيمت أمس، وعاونه كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانى، ومحمد عادل كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو، أحمد الغندور، وعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.