7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كارلوس أوسوريو يتسلم تقرير مفصل عن لاعبى الزمالك

تسلم الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن لاعبي الفريق، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه، ويتمكن من التعامل مع كافة العناصر المتاحة أمامه، ومساعدة اللاعبين على استخراج أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.