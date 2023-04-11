7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 11 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي، وكارلوس أوسوريو يتسلم تقرير مفصل عن لاعبى الزمالك.
تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي
استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم القلعة الحمراء في الوقت الحالي، بسبب انشغال الأهلي بمبارياته في بطولة الدوري المصري ثم مباراتيه المصيريتين ضد الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في عدم انشغال اللاعبين بملف التجديد وتشتيت تركيزهم عن المباراتين المصيريتين أمام الرجاء.
كارلوس أوسوريو يتسلم تقرير مفصل عن لاعبى الزمالك
تسلم الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن لاعبي الفريق، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه، ويتمكن من التعامل مع كافة العناصر المتاحة أمامه، ومساعدة اللاعبين على استخراج أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.
متولى وطاهر يقتربان من العودة لقائمة الأهلى أمام فاركو بالدوري
اقترب الثنائي محمود متولي وطاهر محمد طاهر لاعبا النادى الاهلى من العودة للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري، بعدما غاب الثنائي عن الفريق الأحمر في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية لمتولي وإصابة عضلية لطاهر.
أوسوريو يشرف على تدريبات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك
حرص الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الإشراف على التدريب البدنى للاعبين بشكل شخصى، خاصة وإنه لم يضم مدرب لياقة بدنية ضمن جهازه المعاون، حيث يفضل الاهتمام بهذا الأمر بشكل شخصي، خاصة وإنه يميل لتدريبات الكرة أكثر من التدريبات البدنية.