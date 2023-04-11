شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر ايه يا كابتن؟.. مهاجم المقاولون: محشي ورق عنب وملوخية والان مع تفاصيل الخبر
وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، والذي كشف أن أفضل آكلاته، هي محشي ورق العنب والملوخية ومن المقرر أن يتناولها اليوم على مائدة الإفطار.
ويستعد فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، لمواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الخميس المقبل، على ستاد برج العرب بالأسكندرية.
ورفض شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، منح لاعبيه أي راحة قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النادي المصري، حيث استأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين الماضي مباشرة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.
وكان المقاولون العرب قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة بسبب حكم مباراة إنبي بالجولة الماضية، بسبب رفض الحكم احتساب ركلة جزاء طالب بها المقاولون خلال اللقاء، رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغراق وقتا طويلا في شرح الحالة.