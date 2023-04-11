هتفطر ايه يا كابتن؟.. مهاجم المقاولون: محشي ورق عنب وملوخية

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، والذي كشف أن أفضل آكلاته، هي محشي ورق العنب والملوخية ومن المقرر أن يتناولها اليوم على مائدة الإفطار.

ويستعد فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، لمواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الخميس المقبل، على ستاد برج العرب بالأسكندرية.