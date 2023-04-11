شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تترقب جماهير نادى الزمالك مباراة الفريق القادمة فى مسابقة الدورى المصرى، بعد الفوز على البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة بنتيجة 1 / 0، وسجل الهدف محمود حمدى الونش.

الزمالك توج باللقب فى آخر موسمين، وسيواجه النادى الأهلى فى مباراة السوبر المصرى المحلى يوم 5 مايو المقبل فى إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء الخميس المقبل بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك الرابع وحرس الحدود الأخير

يتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب فريق الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 16 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.