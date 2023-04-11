شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي لمنافسات مسابقة الدورى المصرى بعد الفوز أمس على بيراميدز فى نهائى كأس مصر والتتويج باللقب، حيث تترقب الجماهير الحمراء مواجهة الفريق القادمة فى الدورى .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو

يواجه فريق الأهلي نظيره فاركو في الجولة الـ25 من عمر الدوري مساء الجمعة المقبل 14 أبريل الجارى، وتنطلق المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

الاهلي يتربع على قمة الدورى

يتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصرى برصيد 47 نقطة ، جمعها من 19 مباراة، ويلاحقه فيوتشر صاحب الـ45 نقطة من 22 مباراة.

بينما يحتل فريق فاركو المركز العاشر برصيد 29 نقطة جمعها من 23 مباراة.